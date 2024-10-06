Hükümet Onayladı, Tarih Belli Oldu! Bu Araçların Girişi Tamamen Yasaklanacak
Hükümetten belediyelere sıfır emisyon bölgeleri konusunda onay çıktı. 2025 yılının başından itibaren, 14 belediye şehir merkezlerine benzinli ve dizel ticari araçların girişini yasaklayacak. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kabine, şehir merkezlerine "Sıfır Emisyon Bölgesi" uygulamasının getirilmesine onay verdi. Bu karara göre, önümüzdeki yıldan itibaren belediyeler, benzin ve dizel ile çalışan ticari araçların girişine izin verilmeyecek bölgeler oluşturabilecek. Bu yeni uygulama ile Ocak 2025’ten itibaren Hollanda'nın 14 şehrinde, kirletici hafif ticari araçlar ve kamyonlar için emisyonsuz bölgeler (ZE-zone) hayata geçirilecek.
Ulaştırma ve Çevre Bakanı Jansen, bu düzenlemeyi belediye başkanları ile görüştüğünü ve Temsilciler Meclisi'ne sunacağını belirtti. Emisyonsuz bölge olarak belirlenen bu alanlara sadece elektrikli veya hidrojenle çalışan, çevreye zararlı emisyon salmayan araçlar giriş yapabilecek. Bu uygulamanın amacı, şehirlerdeki hava kirliliğini azaltmak ve CO2 emisyonlarını minimuma indirmek.
BELEDİYELERİN YETKİSİNDE
Belediyeler, şehirlerinin belirli bölümlerinde veya genelinde "Sıfır Emisyon Bölgesi" uygulamasına geçme yetkisine sahipler ve bu karar tamamen onların inisiyatifinde yer alıyıor. Ulaştırma ve Çevre Bakanı Jansen, hükümetin bu konuda belediyelere yalnızca rehberlik sunduğunu, nihai kararın ise belediyelere ait olduğunu vurguladı.
1 OCAK 2025 İTİBARİYLE DEVREYE GİRECEK
1 Ocak 2025'ten itibaren Amersfoort, Amsterdam, Delft, Den Haag, Rotterdam ve Utrecht gibi birçok şehirde sıfır emisyon bölgeleri devreye girecek. Diğer şehirler ise kademeli olarak bu uygulamaya geçecek. Örneğin, 's Hertogenbosch Mart 2025'te, Groningen Nisan 2025'te, Arnhem Haziran 2026'da ve Venlo 2027'de bu düzenlemeyi hayata geçirecek.
Sıfır emisyon bölgeleri, mevcut çevre bölgelerinden farklıdır. Çevre bölgeleri, belirli dizel araçların giremeyeceği alanlar iken, sıfır emisyon bölgelerinde yalnızca elektrik veya hidrojenle çalışan araçlar kabul edilecek.