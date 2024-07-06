Hükümet Köşeye Sıkıştı: Göçmen Krizinde Yeni Önlemler Yolda

Düzensiz göçmen krizi her geçen gün büyüyor. Kayseri’de Suriyeli bir kişinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla başlayan olayların ardından göçmen sorunu yeniden gündem oldu.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre önceki gün AKP Genel Merkezi’nde bu konuda bir toplantı yapıldı. AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın başkanlığında yapılan toplantıya katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmaları ve alınması planlanan yeni kararları açıkladı.

Son dönemde yapılan kaçak göçmen operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Yerlikaya, sığınmacıların tamamını kayıt altına aldıklarını iddia etti.

YENİ ÖNLEMLER

Yerlikaya, yaşanan sorunların ardından önümüzdeki süreçte yeni planlamalar yapılacağını anlattı. Bakan, 'İş dünyasından da bazı talepler söz konusu. Türkiye’de bulunan sığınmacıların kayıtlı olarak çalıştırılmasını istiyorlar. Bununla ilgili bazı çalışmalar olacak. Bunun yanı sıra kayıt dışı göçle mücadele konusunda yeni açılımlar olacak. Şimdi yeni bir uygulama başlattık. Türkiye’de kayıt altında bulunan sığınmacıların bildirdikleri adreslere gidiliyor. Verdikleri adreslerde bulunamayanlara yardımlar kesilecek, sınır dışı edilecekler' dedi.

Bakan şu verileri paylaştı:

'Bunlardan düzensiz göçmen olan 100 bine yakını geri gönderme merkezlerine yollandı. Türkiye’de 3 milyon 100 bin civarında geçici koruma altındaki Suriyeli bulunuyor. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 100 bin civarında. 235 bin uluslararası koruma kapsamında yabancı var. Bunlarla birlikte düzenli göç dediğimiz kayıtlı 4 milyon 500 bine yakın yabancı var. '

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik olarak 7 bin 600 civarında operasyon yapıldığı, 2016’dan bu yana 700 bin civarındaki Suriyeli sığınmacının ülkesine döndüğü bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, operasyonlarda 12 bin 500 kaçak göçmenin gözaltına alındığını, bunların 4 bin 500’ünün tutuklandığı, sınır dışı edilenlerin sayısının 149 bine ulaştığı aktarıldı.

Hükümetin Suriye politikasının ardından gündeme gelen konu, sığınmacılar, düzensiz göçmen, kaçak göçmen gibi birçok başlığı içeriyor. Verilen rakamlar bile sorunun hızla kontrolden çıktığını ve boyutlarının büyüdüğünü ortaya koydu. Avrupa ülkeleri de sorunun kendi coğrafyalarına taşınmaması için göçmenlerin Türkiye’de tutulması konusunda çaba sarf ediyor.