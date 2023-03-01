'Hükümet istifa' sloganı atan SOL Partililere polisten müdahale

‘Hükümet istifa’ talebiyle gerçekleştirilen birçok eylemde olduğu gibi SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen eyleme de polis müdahale etti.

Son Güncelleme:

Kahramanmaraş merkezli depremlerde öncesi ve sonrasıyla ortaya çıkan skandallara ilişkin tepkiler devam ederken iktidarın ‘Hükümet istifa’ sloganıyla gerçekleştirilen birçok eylem müdahalesi sertleşiyor. 

SOL PARTİ'YE MÜDAHALE

Son olarak SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği eyleme de polis müdahale etti, parti üyeleri gözaltına alındı.

SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü’nün bulunduğu Kadıköy’deki Bahariye Caddesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan eylem öncesinde bölge polis ablukasına alındı. Kadıköy’deki boğa heykeli etrafında toplanan polisler ve polis araçları, objektiflere şöyle yansıdı.

SOL Parti üyeleri, polis ablukasına rağmen ilçe binasından çıkarak gerçekleştirecekleri eylem için toplandı.

SOL Parti üyeleri "Hükümet istifa" sloganı atarken polis partilileri çembere aldı.

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi Kuş Uçuşu dizisinde başroldü.. Kötü haber geldi
Fenerbahçe Kongre üyesi: 'Hükümet istifa' diyen taraftarlar men ediliyor' Fenerbahçe Kongre üyesi: 'Hükümet istifa' diyen taraftarlar men ediliyor'
Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın Patateslerin bozulmasına, küflenmesine yol açıyor.. Yapmayın
Ahmet Şık: Ne haysiyetiniz ne utanmanız var, helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız "Ne haysiyetiniz ne utanmanız var, helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız"
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi? İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi?
Son anket: Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti
Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama
'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı 'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı
Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız' Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız'