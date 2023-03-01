'Hükümet istifa' sloganı atan SOL Partililere polisten müdahale

Kahramanmaraş merkezli depremlerde öncesi ve sonrasıyla ortaya çıkan skandallara ilişkin tepkiler devam ederken iktidarın ‘Hükümet istifa’ sloganıyla gerçekleştirilen birçok eylem müdahalesi sertleşiyor.

SOL PARTİ'YE MÜDAHALE

Son olarak SOL Parti İstanbul İl Örgütü’nün düzenlediği eyleme de polis müdahale etti, parti üyeleri gözaltına alındı.

SOL Parti Kadıköy İlçe Örgütü’nün bulunduğu Kadıköy’deki Bahariye Caddesi’nde gerçekleştirilmesi planlanan eylem öncesinde bölge polis ablukasına alındı. Kadıköy’deki boğa heykeli etrafında toplanan polisler ve polis araçları, objektiflere şöyle yansıdı.

SOL Parti üyeleri, polis ablukasına rağmen ilçe binasından çıkarak gerçekleştirecekleri eylem için toplandı.

SOL Parti üyeleri "Hükümet istifa" sloganı atarken polis partilileri çembere aldı.