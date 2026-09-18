HSK Olağanüstü Toplanmıştı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk Görevden Uzaklaştırıldı

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanmasına karar verilen Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında tedbir kararı aldı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIDA KARARLAŞTIRILDI

Habertürk'ün aktardığına göre HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda ele alındı. Yapılan değerlendirmede, Uçuk’un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesini ve yargının güven ile itibarını olumsuz etkileyebileceği kanaatine varıldı.

Bu kapsamda HSK İkinci Dairesi, Türkşad Kunthan Uçuk’un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Kararın, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 77 ve 81’inci maddeleri kapsamında alındığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Barış Türkoğlu, bugün X hesabından Uçuk’un eşine yolladığı ve dava dosyasına giren bir video paylaştı. Videoda savcının, dilekçeyi işleme alan savcı ve hakime küfür ettiği görüldü. Gelişmelerin ardından HSK müfettişlerinin talebi üzerine olağanüstü toplantı kararı aldı.

Kaynak: Haber Merkezi