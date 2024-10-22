HSK Müfettişine Yemekhanede Bıçaklı Saldırı! Yaşam Mücadelesi Veriyor
Hakimler ve Savcılar Kurulunda bir yemekhane personeli, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırıda bulundu. Müfettiş ağır yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.
Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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