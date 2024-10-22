HSK Müfettişine Yemekhanede Bıçaklı Saldırı! Yaşam Mücadelesi Veriyor

Hakimler ve Savcılar Kurulunda bir yemekhane personeli, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırıda bulundu. Müfettiş ağır yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
HSK Müfettişine Yemekhanede Bıçaklı Saldırı! Yaşam Mücadelesi Veriyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yemekhanesinde görevli bir personel, Kurul Müfettişi Mehmet Aslan'a yemekhane önünde bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan müfettiş Aslan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

HSK yemekhanesinde 15 Nisan'da işe başladığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

HSK Müfettişine Yemekhanede Bıçaklı Saldırı! Yaşam Mücadelesi Veriyor - Resim : 1

Fatih Camii’nde İmama Bıçaklı Saldırı: İstenen Ceza Belli OlduFatih Camii’nde İmama Bıçaklı Saldırı: İstenen Ceza Belli OlduGüncel
Otobüste Dehşet Saldırı: Önce Sözlü Taciz Etti, Ardından Ağzını Isırdı...Otobüste Dehşet Saldırı: Önce Sözlü Taciz Etti, Ardından Ağzını Isırdı...Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
HSK Bıçaklı Saldırı
Son Güncelleme:
Kış Gelmeden Hemen Yapın: Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem Kış Gelmeden Hemen Yapın: Doğal Gaz Faturasını Yarıya Düşürecek Yöntem
Patrondan İşçiye Günlerce İşkence! Darp Etti, Böcek Yedirdi, Dişlerini Kırdı... Patrondan İşçiye Günlerce İşkence!
Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi! İlk Açıklaması Dikkat Çekti Reha Muhtar Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi
CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' Nedeniyle Sağlık Bakanları ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Hakkında Suç Duyurusu CHP'den 'Yenidoğan Çetesi' İçin Suç Duyurusu
Cumhurbaşkanından Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası İlk Açıklama: 'Tarihi Fırsat Penceresi...' Cumhurbaşkanından Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası İlk Açıklama
Evde Beslenmesi Yasak Olan Hayvanlar Hangileridir? Evde Beslenmesi Yasak Olan Hayvanlar Hangileridir?