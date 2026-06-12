HSK Kararnamesi Yayımlandı: 33 İlin Başsavcısı Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu Adli ve İdari Yargı 2026 yılı ana kararnamesi yayımlandı. 33 ilin başsavcısı değişti.

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HSK Kararnamesi Yayımlandı: 33 İlin Başsavcısı Değişti
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2026 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı. Kararnamenin yayımlandığını duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük hassasiyetle yürütülen çalışmaların tamamlandığını belirterek kararname detaylarının HSK'nın resmi internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Adli ve idari yargı ana kararnameleri kapsamında 4 bin 608 adli yargı ve 359 idari yargı mensubu olmak üzere toplam 4 bin 967 kişinin görev yeri değişti.

HANGİ İLLERİN BAŞSAVCILARI DEĞİŞTİ?

Kararnameyle Adıyaman, Artvin, Ağrı, Aydın, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Denizli, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Hakkâri, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yalova, Çanakkale ve Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 33 ilin Cumhuriyet başsavcısı değişti.

Kararname kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ferhat Kapıcı Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olurken, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

74 BAŞSAVCININ GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Kararnameyle Akçaabat'tan Çubuk'a kadar Türkiye genelinde 74 ilçe ve bölge başsavcısının görev yeri değiştirildi. Değişiklikler arasında Ankara Batı, Karşıyaka, Alanya, İskenderun, Tarsus, Marmaris, Fethiye ve Yüksekova gibi önemli merkezler de yer aldı.

KADIN İL BAŞSAVCISI İKİ OLDU

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar'ın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in ise Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasıyla kadın il başsavcısı sayısı ikiye yükseldi. Kararnamenin tüm detayları HSK'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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