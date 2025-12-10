HSK Kararnamesi ile 948 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

HSK’nın adli ve idari yargıya yönelik atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte adli yargıda 778, idari yargıda 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Son Güncelleme:
HSK Kararnamesi ile 948 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül tarihli 1334, 10 Eylül tarihli 1381, 3 Ekim tarihli 1571, 27 Kasım tarihli 2029 ve 2 Aralık tarihli 2085 sayılı atama kararlarına ait listeler de yer aldı.

Bu kapsamda, adli yargıda 778, idari yargıda 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Hakimler ve Savcılar Kurulu Resmi Gazete
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar... MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar...
52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı 52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı 52 İlde Dev Operasyon! 179 Gözaltı
MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar... MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar...
Yozgat'ta Dehşet: Ayrıldığı Eşi ve Kayınpederini Bıçakladı! Yozgat'ta Dehşet: Ayrıldığı Eşi ve Kayınpederini Bıçakladı!
Mersin'de Silahlı Saldırı! Arkadaşının İş Yerinde Öldürüldü Mersin'de Silahlı Saldırı! Arkadaşının İş Yerinde Öldürüldü
Konut Yatırımcısına Kaybettiren İller Belli Oldu! İşte Enflasyona Yenilen Şehirler... Konut Yatırımcısına Kaybettiren İller Belli Oldu! İşte Enflasyona Yenilen Şehirler...