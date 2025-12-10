HSK Kararnamesi ile 948 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
HSK’nın adli ve idari yargıya yönelik atama kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla birlikte adli yargıda 778, idari yargıda 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül tarihli 1334, 10 Eylül tarihli 1381, 3 Ekim tarihli 1571, 27 Kasım tarihli 2029 ve 2 Aralık tarihli 2085 sayılı atama kararlarına ait listeler de yer aldı.
Bu kapsamda, adli yargıda 778, idari yargıda 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.
Kaynak: DHA
