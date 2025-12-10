HSK Kararnamesi ile 948 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül tarihli 1334, 10 Eylül tarihli 1381, 3 Ekim tarihli 1571, 27 Kasım tarihli 2029 ve 2 Aralık tarihli 2085 sayılı atama kararlarına ait listeler de yer aldı.

Bu kapsamda, adli yargıda 778, idari yargıda 170 olmak üzere toplam 948 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kaynak: DHA