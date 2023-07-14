HSK kararları Resmi Gazete’de: 2 bin 636 hâkim ve savcı terfi etti! İşte o liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2 bin 636 hakim ve savcının terfisine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda hakim ve savcıların yeni görev yerleri de ilan edildi.

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HSK kararları Resmi Gazete’de: 2 bin 636 hâkim ve savcı terfi etti! İşte o liste

Resmi Gazete'nin 14 Temmuz tarihli sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları yayımlandı. HSK kararına göre, yükselmeye tabi hâkimler ve savcıların isim listesi, görev yerleriyle birlikte yayınlandı.

32248 Sayılı Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı yayımlandı.

Kararda, terfi eden adli ve idari yargı hâkimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte ilan edildi.

Toplam 37 sayfalık kararda, 30 Nisan itibarıyla birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi adli ve idari yargı hâkimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı.

Kararda şöyle denildi:

"30.04.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir.

Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler."

Listeye ulaşmak için tıklayın

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