Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı dava başladı: Duruşma öncesi ilk görüntü

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı dava bugün görülüyor. Samast, İstanbul'da görülen duruşmaya Trabzon'dan SEGBİS aracılığı ile katılıyor.

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yargılandığı dava başladı: Duruşma öncesi ilk görüntü

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yeni dava açılan ve 15 Kasım 2023’de tahliye edilen Ogün Samast’ın, birleşen 11 sanıklı örgüt davası çerçevesinde bugün hakim karşısına çıkıyor.

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Tutuksuz sanık Samast İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanıyor.

Samast’ın adliyeye yürüyerek geldiği ve siyah şapka ve gözlük taktığı görüldü.

Kaynak: İHA

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