Hrant Dink Davasında Ara Karar

Hrant Dink cinayeti kapsamında kamu görevlilerinin yargılandığı davaya 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme 15 sanığın yargılandığı dosya kapsamında tutuklu bulunan 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Sanıklar Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya’nın dinlenmeleri gerekçesiyle duruşma 11 Ekim saat 10.00’a ertelendi.

MÜTALAA AÇIKLANMIŞTI

Savcı mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sanıklar Veysal Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay, Ali Öz hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarından İKİşer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Sanık Bekir Yokuş hakkında, “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve “Anayasa’yı ihlal” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep edildi.

Yavuz Karakaya hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep edildi. Sanıklar, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız, Mehmet Ali Özkılınç hakkında, mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraat istendi. Sanık Muharrem Demirkale hakkında ise, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi.

DAVA HAKKINDA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007’de İstanbul-Şişli’deki gazete binasının önünde Ogün Samast isimli tetikçi tarafından vurularak öldürüldü.

24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, suç işlediği sırada 18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve cezasına üçte bir oranında indirim uygulanarak 21 yıl 6 aya düşürüldü.

Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan şartlı tahliye kapsamında 15 Kasım 2023’te tahliye edildi.

Nisan 2016’da sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmasına başlandı. 26 Mart 2021’de mahkemenin kararının açıklamasının ardından Yargıtay’a giden dosyada, Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 62 sanık yönünden temyiz incelemesi yaptığı dosyaya ilişkin kararını 21 Haziran 2023'te açıklamıştı.

Daire bazı sanıklar için beraat kararını onarken, 15 sanık hakkında bozma kararı vermişti. Bozma kararının ardından cinayet döneminde Trabzon Jandarma Alay Komutanı olan Albay Ali Öz, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şubesi görevlileri Gazi Günay, Okan Şimşek, Volkan Şahin ve Veysal Şahin, dönemin Trabzon İstihbarat Şube'de R bürosunda sorumlu amir ve Şube Müdür Yardımcısı olan Hasan Durmuşoğlu, dönemin Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi görevlisi Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya, cinayet döneminde İstanbul Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli Astsubay Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş ve Muharrem Demirkale, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcılarından Osman Gülbel, Eski Mülkiye Başmüfettişleri Mehmet Ali Özkılınç ve Şükrü Yıldız’ın yargılaması yeniden başladı.