Hrant Dink Cinayetinde 19. Yıl... Katledildiği Yerde Anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, öldürüldüğü Sebat Apartmanı önünde düzenlenen törenle anıldı. Anmada "Buradayız Ahparig" pankartı açılırken, cinayetin işlendiği noktaya karanfiller bırakıldı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19’uncu yılında İstanbul Şişli’de öldürüldüğü Sebat Apartmanı önünde düzenlenen törenle anıldı. 19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da Agos’un eski binasının bulunduğu Halaskargazi Caddesi’nde bir araya gelindi. Anma öncesinde cadde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleriyle kapatıldı, tören alanına girenler üst aramasından geçirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törende "Buradayız Ahparig" yazılı pankart açılırken, Hrant Dink’in vurulduğu noktaya karanfiller bırakıldı. Anmaya Dink’in ailesi, Agos çalışanları, insan hakları savunucuları, siyasetçiler ve çok sayıda yurttaş katıldı. Her yıl yinelenen adalet çağrılarının bu yıl da öne çıktığı anmada, Hrant Dink cinayetinde gerçek sorumluların hala ortaya çıkarılmadığına dikkat çekildi. Katılımcılar, cezasızlık politikasının son bulması ve cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması talebini yineledi. Tören, Hrant Dink’in barış, diyalog ve birlikte yaşam vurgusunu hatırlatan mesajlarla sona erdi.

