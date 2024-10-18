Eş Korkusu Bunu da Yaptırdı: Hollywood Filmlerine Taş Çıkartacak Kapkaç Planı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tekstil işiyle uğraşan Coşkun K. (35), yüklü miktarda borcu olduğu için durumu eşiyle paylaşamadı. Kara kara düşünen adam, 58 bin Euro parayı evden alıp “İstanbul'da iş anlaşmasına gidiyorum” deyip evden ayrıldı.

Terminale giden Coşkun K. yakınlardaki bir alışveriş merkezinin kapısında telefonla konuşurken, senaryosu gereği elindeki para dolu çantayı bir anda para motosikletli bir kişiye kaptırdı. O anlar kameraya anbean yansırken, ikilinin kovalamaca anları kameraya anbean yansıdı. Oscarlık performans sergileyen Coşkun K. sözde motosikletli kapkaççının peşinden koşturdu, ifade için geldiği Emniyet Müdürlüğü'nde de gözyaşı döktü.

HER ŞEYİN PLANLI BİR OYUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerine ifade veren Coşkun K., işlemlerinin ardından evine gidip eşine yaşadıklarını anlattı. Fakat Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri izlediği güvenlik kameralarında, mağdur adamdan daha önce motosikletli gaspçının terminale gittiğini fark etti.

Olayı şüpheli bulan ekipler, incelediği yüzlerce güvenlik kamerası sonrası motosikletlinin olay sonrası kıyafetlerini değiştirdiği ve kaskı çıkardığını belirledi. Ekipler yaptıkları çalışmada hırsızın İsmail Melih A. olduğunu tespit etti. Düzenlen operasyon sonrası ekiplerce gözaltına motosikletinin İsmail Melih A. 'nın parayı kaptıran Korkmaz'ın 15 yıllık arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

ÇAPRAZ SORGUDA DÖKÜLDÜLER

Gözaltına alınan 2 arkadaş, emniyette çapraz sorguda olayın tüm detaylarıyla anlatmak zorunda kaldı. Coşkun K.'nın aslında 1 milyon lira üzerinde borcu olduğu ve ödeyemediği için eşine bunu anlatamadığını dile getirerek evden ‘iş anlaşmasına gidiyorum' diyerek ayrıldığı belirlendi. Genç adamın arkadaşı İsmail Melih A. ile kapkaç oyunu planladığı öğrenildi.

Emniyet tutanaklarını eşine gösterip kendini mağdur süsü vermeye çalışan Coşkun K.'nın oyununu bozan polis ekipleri şahısları "Suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul ettiği" iddiasıyla adliyeye sevk etti.

“AĞLAYINCA DAYANAMADIM”

Öte yandan, İsmail Melih A. emniyette verdiği ifadede, Coşkun K.'nın kendisinin 15 yıllık arkadaşı olduğunu dile getirerek, “Çok borcu olduğu için eşine söylemediğini böyle bir fikir yaptığını söyledi. Ağlayınca dayanamadım böyle bir oyuna dahil oldum” dedi.

Kaynak: İHA