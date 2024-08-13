Hollanda'da Önüne Gelen Alıyor! Artık Türkiye'de de Satılacak

Yeniçağ'da aktarılan habere göre; Hollanda’nın çok satılan modellerini üreten marka şimdi de Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Carver’in Türk pazarından umutlu olduğu belirtiliyor

Hollanda’da 1994 yılında üretime başlayan ve hafif araçları ile satış rekorları kıran Carver markası, mikromobilite aracıyla otomotiv sektöründe gündeme oturdu. Carver, Türk pazarına da girerek hedef büyültme yolunu seçti. Hem motosiklet, hem de araba olan bu model Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapacak.