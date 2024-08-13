Hollanda'da Önüne Gelen Alıyor! Artık Türkiye'de de Satılacak

'Hem otomobil hem motosiklet gibi hafif bir araç benim işimi görür' diyorsanız Hollanda'da kapış kapış satılan marka artık Türkiye'de de satılacak.

Son Güncelleme:
Hollanda'da Önüne Gelen Alıyor! Artık Türkiye'de de Satılacak - Resim: 1

Yeniçağ'da aktarılan habere göre; Hollanda’nın çok satılan modellerini üreten marka şimdi de Türkiye pazarına girmek için gün sayıyor. Carver’in Türk pazarından umutlu olduğu belirtiliyor

Hollanda’da 1994 yılında üretime başlayan ve hafif araçları ile satış rekorları kıran Carver markası, mikromobilite aracıyla otomotiv sektöründe gündeme oturdu. Carver, Türk pazarına da girerek hedef büyültme yolunu seçti. Hem motosiklet, hem de araba olan bu model Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapacak.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Sadece Türkiye’de Yaşanacak Fıkra Gibi Olay: Profesör, Eksi Netle Fizik Bölümüne Yerleşti Profesör, Eksi Netle Fizik Bölümüne Yerleşti
Apple Açıkladı! Telefonu Bu Şekilde Şarj Etmemek Gerekiyormuş Apple Açıkladı! Telefonu Bu Şekilde Şarj Etmemek Gerekiyormuş
Hazımsızlığı Giderip, Kalp Sağlığını Koruyor: Kilosu Tarlada 30, Markette 80 Liradan Satılıyor Hazımsızlığı Giderip, Kalp Sağlığını Koruyor: Kilosu Tarlada 30, Markette 80 Liradan Satılıyor
Mersin Körfezi Alarm Veriyor: Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi, Müsilajdan Beter! Bugüne Kadar Böylesi Görülmedi, Müsilajdan Beter!
Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu
Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda Yeni Uygulama Başladı! Trafikten Men ve Büyük Cezalar Yolda
Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak Schengen Vizesi Alan Türk Vatandaşlarına Yeni Yasak! Hukuki İşlem Başlatılacak
Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor
Türkiye'de Sadece Manisalılar Biliyor: Hasadı Başladı, Hafızayı Güçlendirip Hastalıkları Önlüyor Türkiye'de Sadece Manisalılar Biliyor: Hasadı Başladı, Hafızayı Güçlendirip Hastalıkları Önlüyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Görenler Gözlerine İnanamıyor: Üstü Lojman, Altı Yol! Görenler Gözlerine İnanamıyor: Üstü Lojman, Altı Yol!
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor Türkiye'nin Ünlü Gıda Firması İflas Etti: Marketlerden Tek Tek Kaldırılıyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Etin Tahtını Sarstı, Mangalın Yeni Kralı Oldu: Hem Lezzet Hem Protein Deposu Etin Tahtını Sarstı, Mangalın Yeni Kralı Oldu: Hem Lezzet Hem Protein Deposu
550 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak: Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor 550 Bin Lirası Olan Maaşa Bağlanacak: Bankaların Mevduat Faizi Rekora Koşuyor