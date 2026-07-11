Hobi Olarak Başladılar, Günde 20 Gram Altın Buluyorlar! Ekipte Asker de Var Polis de

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Türkiye'de son dönemde popülerliği artan hobi faaliyetleri, ekonomiye can suyu olacak sıra dışı bir boyuta ulaştı.

Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve yaklaşık 30 kişilik ekibi, hobi amaçlı yaptıkları kırıntı altın madenciliği kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki dere ve akarsularında altın arıyor. Yerine göre günde 20 grama kadar altın bulabildiklerini belirten Kındımoğlu, çalışmalarını doğaya zarar vermeden yürüttüklerini, faaliyetlerin ardından ise çevre temizliği yaparak çalışma alanlarına çetin ceviz fidanı diktiklerini söyledi.

EKİPTE ASKER DE VAR MÜHENDİS DE

Kırıntı altın madenciliğinin bilinçsizce yapılmaması gerektiğinin altını çizen Kındımoğlu, ekiplerinde her meslek grubundan insan olduğunu belirtti. Kındımoğlu, "Grubumuzda 9 usta madenci var. Toplamda 30 kişiyiz ve aramızda asker, polis, makine mühendisi ve esnaf arkadaşlarımız yer alıyor. Zaman zaman toplanıp derelerde keşifler yapıyoruz. Bu işi yapacak kişilerin mutlaka eğitim alması, dereyi ve taşların yapısını okumayı bilmesi gerekiyor. Çünkü altın olan bir derenin her noktasında altın bulunmaz" dedi.

'BAZEN KİL ÇUKURUNDAN 20 GRAM ALIYORUZ'

Gelir miktarının bölgeye göre saniyeler içinde değişebileceğini aktaran Kındımoğlu, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bilinçli yapıldığı sürece günde 1 ila 3 gram bulmak normal. Ancak çok zengin bir kil çukuruna denk gelirseniz tek seferde 20-30 gram altın almak da mümkün. Tabii akşama kadar çalışıp hiç bulamadığımız günler de oluyor. Bulduğumuz kırıntı altınları ayar evlerinde eritip sertifikalandırıyoruz, ardından herhangi bir kuyumcuda resmi olarak satabiliyoruz."

DOĞA DOSTU MADENCİLİK

Kırıntı madenciliğinin maden sahaları ile sit alanlarında yapılmaması gerektiğini aktaran Kındımoğlu, "Belirli boydaki savaklarla çalışıldığı zaman ve doğaya zarar verilmediği zaman herhangi bir yasağı yok. Sit alanlarına girilmemesi gerekiyor. Maden sahaları bölgelerinde çalışma yapılmaması gerekiyor, buralar yasak bölgeler. Onun haricinde dere kenarında doğayı deforme etmeden çalışmalar yapabilirsiniz" diye konuştu.

'ALTIN İTHALATINI CİDDİ ORANDA DÜŞÜREBİLİRİZ'

Kırıntı madenciliğinin makroekonomik faydalarına değinen Hamza Kındımoğlu, çarpıcı bir hesaplama paylaştı:

"Dere kenarında yatan başıboş altının ülkemize hiçbir faydası yok. Türkiye'de bin tane hobici olsa ve her biri günde sadece 1 gram altın çıkarsa, ekonomiye günde 1 kilo altın kazandırmış oluruz. Bu da altın ithalatımızı ciddi anlamda aşağı çeker. Kırıntı madenciliği Türkiye ekonomisi için büyük bir potansiyel taşıyor."

Öte yandan, Kındımoğlu, kırıntı madenciliğiyle elde edilen altınların ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırıldığını, ardından sertifikasıyla birlikte herhangi bir kuyumcuda satılabildiğini aktardı.

Kaynak: İHA