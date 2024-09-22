Hobi Olarak Başladı Şimdi Siparişleri Yetiştiremiyor! Kilosunu 400 Liradan Satıyor

60 yaşındaki Koç, Vezirköprü'nün Ağcaalan Mahallesi’nde sürdürdüğü bal üretimiyle dikkat çekiyor. Arıcılığa hobi olarak başladığını belirten Koç, "Emekli olmadan önce arıcılık hep hayalimdi. Hobi olarak başladım, ancak aldığım eğitimler sayesinde bu işi daha bilinçli ve profesyonel bir şekilde yapmaya başladım" dedi.

Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursun arıcılıktaki başarısına büyük katkı sağladığını vurgulayan Koç, "Arıların bakımı, kaliteli bal üretimi ve pazarlama konusunda çok şey öğrendim. Eğitimler sayesinde kovan sayımızı artırdık ve daha verimli hale geldik" diye konuştu.