Hobi Olarak Başladı Şimdi Siparişleri Yetiştiremiyor! Kilosunu 400 Liradan Satıyor
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yaşayan Metin Koç, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı arıcılıkta büyük bir başarı yakaladı. Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı arıcılık kursuna katılan Koç, şimdilerde kilosunu 400 liradan sattığı 500 kilo bal üretiyor.
Kaynak: İHA
60 yaşındaki Koç, Vezirköprü'nün Ağcaalan Mahallesi’nde sürdürdüğü bal üretimiyle dikkat çekiyor. Arıcılığa hobi olarak başladığını belirten Koç, "Emekli olmadan önce arıcılık hep hayalimdi. Hobi olarak başladım, ancak aldığım eğitimler sayesinde bu işi daha bilinçli ve profesyonel bir şekilde yapmaya başladım" dedi.
Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursun arıcılıktaki başarısına büyük katkı sağladığını vurgulayan Koç, "Arıların bakımı, kaliteli bal üretimi ve pazarlama konusunda çok şey öğrendim. Eğitimler sayesinde kovan sayımızı artırdık ve daha verimli hale geldik" diye konuştu.
Bal üretiminde doğrudan kaliteye odaklanan Koç, arı çiftliğinin önündeki 2 dönümlük alana lavanta ektiğini belirtti. Koç, "Arıları yaylalara götürmek yerine ormanlardaki bitki ve çiçekleri çiftliğimizin önüne ektik. Bu sayede yılda 500 kilo bal üretiyoruz" ifadelerini kullandı.
Balın kilosunu 400 TL'den sattığını belirten Koç, "Hem aile ekonomimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorum. Üretmek beni mutlu ediyor. Gelecek hedefim ise kovan sayısını artırarak bal üretimini büyütmek" dedi.
Metin Koç’un, hobi olarak başladığı arıcılıkta yakaladığı bu başarı, üretime dayalı girişimlerin ekonomiye olan katkısının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.