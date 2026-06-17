H.K.G Davasında Kritik Karar: Yusuf Gümüşel Tahliye Edildi

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Kızı H.K.G.’nin altı yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada tutuklanan İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel önemli bir karar çıktı. Haber7.com.tr'nin haberine göre Gümüşel, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, karara ilişkin yaptığı açıklamada "Yusuf Ziya Gümüşel Hocaefendi kardeşimizin tahliye kararı aldığını şu an itibarıyla büyük bir sevinç içerisinde öğrenmiş bulunuyorum. Yıllardır duâlar edip hâcet namazları kıldık. Daha bir önceki gece, Hicri yılbaşında 444 hatm-i şerîf ve milyonlarca salevât-ı şerîfenin duâsında onun da kurtuluşuna niyet ettik. Geçen haftalarda yaptığım iki mühim görüşmenin de inşâellâh bunda olumlu bir tesîri olmuştur diye düşünüyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G'yi altı yaşındayken Kadir İstekli’yle evlendirdiğine dair haber infial yaratmıştı. Bunun üzerine baba Gümüşel ile İstekli tutuklanmıştı. Yerel mahkeme, 23 Ekim 2023'te açıkladığı kararında İstekli'ye "birden fazla kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e aynı suçtan 20 yıl hapis cezası vermişti.

Kararı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, Kadir İstekli hakkında 2004-2013'te çocuğun nitelikli cinsel istismarı, 2020'de ise eşe karşı nitelikli cinsel saldırı suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını belirtmişti. Daire, dosyanın usul ve esas yönünden bozulmasına karar vererek dosyayı yerel mahkemeye iade etmişti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mazeret bildirmesi nedeniyle kararın bir sonraki celsede açıklanmasına hükmederek duruşmayı ertelemişti. Mahkeme, Kadir İstekli'ye 36 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi