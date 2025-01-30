Hızlı, Yaşlı ve Çılgın! Motosiklet Tutkunu Adam, Gençlere Taş Çıkarıyor: 'İçim Kıpır Kıpır, Ne Yapayım Duramıyorum!'

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan motosiklet ve hız tutkunu 74 yaşındaki Bekir Özdere ile 76 yaşındaki eşi Habibe Özdere, 900 cc motosikletleriyle gençlere taş çıkarıyor. Birlikte sahillere gezi turları düzenleyen çift, sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. Motosiklet tutkusu hakkında konuşan yaşlı adam, "Beni izlemeye devam etsinler. İçim kıpır kıpır, ne yapayım duramıyorum. 30 yaşındayım sanki" ifadelerini kullandı.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan motosiklet ve hız tutkunu 74 yaşındaki Bekir Özdere' ile 76 yaşındaki eşi Habibe Özdere'nin 900 cc motosikletiyle yaptığı sürüşler görenleri hayrete düşürüyor. Çift özel kıyafet, kask ve ekipmanlarıyla sahil beldelerine gezi turları düzenliyor.

Çocuk yaşlardan bu yana motosikletlere merakı olduğunu belirten Özdere, 30 yıl otobüs şoförlüğü yaptığını; 55 yıldır da motosiklet sürdüğünü söyledi. Motosikletin kendisi için bir tutku olduğunu aktaran Özdere, daha önce düşük motosikletler kullandığını 6-7 aydır ise mevcuttaki motosikletini kullandığını belirtti.

GENÇLERİ UYARDI

Özdere, hız hevesi olduğunu ancak her yerde bunu yapmadığını ifade ederek, “Her yerde hız yapmıyoruz, dikkat ediyoruz. Ekipmansız kesinlikle binmiyoruz. Gençlere tavsiyem, dikkat etmeleri. Bunlar çok kaybına sebep oluyor. Hem karşı tarafı hem de kendimizi üzüyoruz. Ekipmansız binmeyin, kafanızda kaskınız olsun” dedi.

Zaman zaman hıza kendini kaptırdığını belirten Bekir Özdere, “Eşimle pazarlık yapıyoruz. Yavaş gideceksen binerim diyor. Yola çıkınca duramıyorum, 220-230. Korkuyor birazcık” ifadelerini kullandı.

'İÇİM KIPIR KIPIR, SANKİ 30 YAŞINDAYIM'

Motosiklet sürme yanında çok büyük hobilerinin de olduğunu kaydeden Özdere, “Yapamaz dedikleri şeyleri yapacağım. Çok büyük hobilerim var. İzlemeye devam etsinler. Bakın neler olacak. Buzu kırar içinde yatarım, denize girerim, zıpkınla balık avlarım. İçim kıpır kıpır, 30 yaşındayım sanki” diye konuştu.

EŞİ DE YOL ARKADAŞLIĞI YAPIYOR

Habibe Özdere de eşinin trafikte çok dikkatli olduğunu ve eşinin bazen motosikletinin gücüne güvenerek hız yaptığını söyledi. Özdere, "Hemen yavaş gitmesi için uyarıyorum. 'Eğer yavaş gidersen ben de seninle gelirim' diyorum o da kabul ediyor. Motosiklet ile gezmeyi çok seviyoruz. Eşime güvendiğim için ona yol arkadaşlığı yapıyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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