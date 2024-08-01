Hız Sınırı Nedeniyle Aldığı Radar Cezasını Bu Şekilde İptal Ettirdi: Karar Emsal Kabul Edilecek

CEZA HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Hakimlik, somut olayda hız sınırının yüzde 10 toleransla 132 kilometre, yüzde 2 aşımla 135 kilometre olduğunu, ancak trafik, yol, hava ve hata koşullarının etkisi birlikte değerlendirildiğinde itiraz edenin itirazında haklı olduğu anlaşıldığına vurgu yaptı. Tüm bunlar ışığında Menemen Sulh Ceza Hakimliği, idari para cezasının hukuka aykırı olduğuna kanaat getirdi ve kaldırılmasına kesin olarak karar verdi.

"TÜM DAVALAR İÇİN EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYACAK"

Kararı değerlendiren avukat Oğuzhan Bizkevelci, "Yaptığım itirazlar neticesinde Menemen Sulh Ceza Hakimliği, hız ölçen cihazlarda yanılma payı olabileceğine karar verip yazılan cezayı iptal etti. Bu karara göre bu tür davalarda yüzde 2 hata payı koyulması gerektiğine hükmedildi. Kararın emsal niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bu tarz durumları yaşayan vatandaşlar olayı yargıya taşıyıp haklarını arayabilirler" ifadelerini kullandı.