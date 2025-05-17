Hırsızlıktan 30 Yılla Aranıyordu, Kıskıvrak Yakalandı

İzmir'de hırsızlık suçundan 30 yılı aşkın hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Hırsızlıktan 30 Yılla Aranıyordu, Kıskıvrak Yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde, hırsızlık suçundan 30 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Demircan Açıkgöz, kıskıvrak yakalandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan ekipleri aranan şüphelere yönelik dün çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde şüphe üzerine durdurulan Demircan Açıkgöz'ün hırsızlık suçundan 30 yıl 1 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Açıkgöz, gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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