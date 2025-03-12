Hırsızlığa Bebeği de Alet Ettiler: Biri Gözcülük Yaptı Diğeri Çaldı

Kocaeli'de iki kişi hırsızlıklarına bebeği de alet etti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, bir aracın kapısını açarak içindeki eşyaları çaldı.

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Hırsızlığa Bebeği de Alet Ettiler: Biri Gözcülük Yaptı Diğeri Çaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki kişi kağıt toplama aracından hırsızlık yaptı. Söz konusu hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, bir kişinin gözcülük yaptığı diğer kişinin de kucağında bebek olmasına rağmen aracın kapısını açarak içindeki eşyaları çaldığı görüntülendi.

Hırsızlığa Bebeği de Alet Ettiler: Biri Gözcülük Yaptı Diğeri Çaldı - Resim : 1

İzmir’in Yenişehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, gözlerine kestirdikleri kağıt toplama aracına yöneldi. Hırsızlardan biri çevreyi kontrol ederken, arkasından gelen kadın, aracın kapısını açarak içindeki bazı eşyaları aldı. Hırsızlığa bir bebeğin ve çocukların da alet edilmesi büyük tepki çekti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin önden gelerek çevreyi gözetlediği, kadının ise hırsızlığı yaptığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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