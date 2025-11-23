Hırsızlar Sahilleri Talan Etti: Bölge Dronla Tek Tek Görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kum hırsızları tarafından tahrip edilen sahiller dronla görüntülendi. Kum ocağını andıran bu üzücü manzaranın ortaya çıkmasının ardından jandarma, hırsızlara karşı kara ve hava devriyelerini artırdı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, önceki gece vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda Mendirek mevkiinde kum hırsızlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bölgeden kaçak şekilde kum yüklediği tespit edilen iş makineleri ile kamyonlara el konuldu.

KOVALAMACAYLA YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kum yüklü halde kaçmaya çalışan kamyonlar kısa süreli kovalamaca sonucu durduruldu. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Ulualan bölgesinde kum hırsızlığında kullanıldığı değerlendirilen 5 kamyon ve 3 kepçe otoparka çekildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Seydi İ., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAVADAN VE KARADAN SIKI TAKİP

Sahillerin talan edildiğine ilişkin artan ihbarlar üzerine jandarma ekipleri kum hırsızlarına karşı kapsamlı bir mücadele başlattı. Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, bölgede hem havadan dron ile hem de karadan resmi ve sivil devriyelerle denetimlerini sıklaştırdı.

SAHİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Boğaz sahilinde kaydedilen dron görüntülerinde kum hırsızlarının sahili nasıl tahrip ettiği, doğal yapının nasıl bozulduğu ve oluşan büyük çukurlar net bir şekilde ortaya çıktı. Görüntüler, sahilin adeta kullanılamaz hale geldiğini gösterdi.

Jandarma yetkilileri, özellikle çamlık alanına giriş ve çıkışları kontrol altına almak için bölgeye kapanlar yerleştirileceğini belirtti.

