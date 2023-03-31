Hiranur Vakfı’nda çocuğun istismarı davasında duruşma yayın yasağı gölgesinde başladı

İstanbul'da 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı ve 'evlendirilmesi' ile ilgili Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması başladı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla 'evlendirmesiyle' ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da ise 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; 30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi.

"BU DAVA KADINLARIN VE TOPLUMSAL MUHALEFETİN MÜCADELESİYLE AÇILDI"

İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşma öncesi Sol Feminist Hareketi açıklama yaptı.

Burada konuşan Gizem Gül Kürekçi, şunları söyledi: “H.K.G’nin davası hepimizin davası. 6 yaşındaki çocukları istismara maruz bırakan, yaşamını, umutlarını çalan, Ensar’da, Aladağ’da, Kulp’ta, Taşkent’te, Hiranur Vakfı’nda ve şimdi anlatılamaz acılar, yıkımlarla kuşatılan deprem bölgesinde kimsesiz kalmış çocukları cemaat tarikat karanlığına mecbur bırakan, bu karanlığa karşı ‘H.K.G’nin davası hepimizin davası’ diyoruz, buradayız, takipçisiyiz. Memleketin her yerini halkın, emekçilerin emeğini, halka ait olanı halkın elinden alıp tarikatlara peşkeş çekenlere, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenlere, çocukların yaşamlarını karartanlara “çocuğun rızasıdır” diyerek kol kanat gerenlere, kadınların çocukların hayatlarını karartan Taliban rejimini bu ülkede kurmaya çalışan şer ittifakına karşı buradayız.”

“Kadınların ve toplumsal muhalefetin mücadelesiyle açıldı bu dava” diyen Kürekçi, “Duruşmanın kapalı yapılması ve yayın yasağı getirilerek dava unutturulmak, cemaat-tarikat karanlığı bir kez daha aklanmak isteniyor. Gerçek adalet için davanın takipçisi olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz demek için buradayız. H.K.G davasına sahip çıkmak memleketin her yerindeki çocukların, kız çocuklarının yaşamlarına, umutlarına sahip çıkmak, bugün kimsesiz bırakılmış çocukların tarikat karanlığa teslim edilmesine karşı çıkmaktır” diyerek sözlerini sonlandırdı.