Hindistanlılar Türkiye'de Sıraya Girdi: Kış Gelmeden Tonlarca İstiyorlar

Türkiye’nin yıllık yaklaşık 5 milyon tonluk üretimle dünya üçüncüsü olduğu elma ve elma suyunda Ocak-Ağustos döneminde ihracatı yüzde 27’lik artışla 321 milyon dolara yükseldi. 53 milyon dolarla en çok elma ihraç edilen ülke Hindistan olurken, dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Hindistan'ın Türkiye'den daha fazla elma talebinde bulunduğu öğrenildi.

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Hindistanlılar Türkiye'de Sıraya Girdi: Kış Gelmeden Tonlarca İstiyorlar - Resim: 1

Sonbahar mevsiminde narenciye ürünlerinin en büyük eşlikçisi elmada hasat zamanı. Türkiye bir yandan 5 milyon tonluk elma rekoltesini hasat ederken, bir yandan da ihracat için pazarlama çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Rekolte ve kalite açısından güzel bir sezona girdikleri bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye geneli elma suyu ihracatımız yüzde 33’lük artışla 181 milyon dolara çıkarken, Türkiye geneli taze elma ihracatı yüzde 21 artışla 140 milyon dolara ilerledi. Elma ve elma suyunda Ocak - Ağustos döneminde toplam ihracatımız yüzde 27’lik artışla 321 milyon dolara yükseldi. Hindistan 53 milyon dolarla en çok elma ihraç ettiğimiz ülkeler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Irak 38 milyon dolarlık elma ihracatıyla ikinci sırada yer alırken, Rusya’ya 18 milyon dolarlık elma ihraç ettik.” dedi.

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