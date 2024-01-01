Hilafet bayrağı taşıyan adama yumruk atmıştı; Tutuklandı

İktidara yakın derneklerin bir araya geldiği ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingine katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan şahıs darbedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli E.A. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Hilafet bayrağı taşıyan adama yumruk atmıştı; Tutuklandı

2024’ün ilk gününde Galata Köprüsü'nde AKP'ye yakın dernek ve vakıfların oluşturduğu Milli İrade Platformu ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet’ mitingi yaptı.

Söz konusu mitinge katılan ve elinde 'Tevhid' bayrağı bulunan İsmail Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişi tarafından darbedildi.

Aydemir'in burnundan yaralandığı görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı. Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A., Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN AÇIKLAMA!

"Biraz önce yumruk attığı için tutuklanan Ege Akersoy Yıldız Teknik Üniversitesi 4.sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi imiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için burs alıyormuş. Ege’nin babası emekli bir subay. Biraz önce kendisi ile görüştüm. Ege’nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. “Ancak” dedi babası “son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı.” Öte yandan karakoldan gelen bilgi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın karakolu aradığı doğrultusunda. Ege Akersoy tutuklandı. Ege Akersoy’a polisin yanında saldıran ile ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim."

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