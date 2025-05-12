Hikayesi Milyonları Ağlatmıştı! Kore Savaşı’nın Minik Ayla’sı Hayatını Kaybetti

Yayınlandığı dönemde sinemalarda 2 milyonluk izlenme ile adından söz ettiren, Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile minik Ayla'nın 65 yıllık hikayesini anlatan ‘Ayla’ filminin gerçek Ayla’sı Koreli Kim Eunja hayatını kaybetti.

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Hikayesi Milyonları Ağlatmıştı! Kore Savaşı’nın Minik Ayla’sı Hayatını Kaybetti

Hikayesiyle Kore Savaşı’na damga vuran ‘Ayla’ olarak bilinen Koreli Kim Eunja, 2022 yılında geçirdiği COVID-19 enfeksiyonu sonrası zatürreye yakalanmıştı.

O tarihten bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden, Songdo Hana Hastanesi’nde tedavi görürken yeniden zatürreye yakalanan Eunja’ya kısa süre önce demans teşhisi konulmuştu.

Hikayesi Milyonları Ağlatmıştı! Kore Savaşı’nın Minik Ayla’sı Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

Kore Savaşı'nın unutulmaz isimlerinden, "Ayla" filmine ilham veren Kim, yeniden zatürreye yakalanması sonucu hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, Kim'in vefatının ardından ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Hikayesi Milyonları Ağlatmıştı! Kore Savaşı’nın Minik Ayla’sı Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, Seul yakınlarındaki Incheon şehrinde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşayan Kim’in ölüm sebebinin zatürre olduğu ifade edildi.

Hikayesi Milyonları Ağlatmıştı! Kore Savaşı’nın Minik Ayla’sı Hayatını Kaybetti - Resim : 3

HİKAYESİ YÜREKLERİ YAKTI

Koreli Kim Eunja’nın hayat hikayesi 2017 yapımı "Ayla" filmine de esin kaynağı olmuştu. Film, Kore Savaşı sırasında beş yaşındaki kimsesiz bir kızı sahiplenerek ona “Ayla” adını veren Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin duygulandıran hikayesini konu almıştı.

Hikayesi Milyonları Ağlatmıştı! Kore Savaşı’nın Minik Ayla’sı Hayatını Kaybetti - Resim : 4

Filmin sonunda Astsubay Süleyman Dilbirliği ve Kim Eunja’nın gerçek hayatta buluştuğu görüntülere yer verilmiş, izleyenler gözyaşlarına boğulmuştu.

2 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

"Ayla" filminin yapımcısı Dijital Sanatlar, Türk askeri Astsubay Süleyman Dilbirliği ile minik Ayla'nın 65 yıllık hikayesin yaklaşık 2 milyon kişi tarafından seyredildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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