Heybeliada’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Heybeliada’da sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kontrol altına alındı.

Yangın, İstanbul Heybeliada Bayraktepe mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ormanlık alanda sigara izmaritinden kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar tarafından da itfaiye ekiplerine yardım edildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken yanan ormanlık alan küle döndü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA