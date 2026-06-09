Hesaplar Sil Baştan Yapılacak! Yargıtay'dan Milyonlarca İşçiyi İlgilendiren Yıllık İzin Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'deki milyonlarca işçinin haklarını güvence altına alan ancak bazı işverenler tarafından göz ardı edilen yıllık ücretli izin uygulamasında ezber bozan bir yargı kararı çıktı.

Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz istemi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalışanların yıllık izin haklarının hesaplanmasında adaleti sağlayan bir formüle hükmetti.

İŞÇİNİN 4 GÜNÜ KURTARILDI

NTV'de yer alan habere göre, dava konusu olan olayda 28 gün yıllık izin hakkı olan bir işçinin, işveren belgelerine göre iki farklı dönemde bu hakkının tamamını kullandığı ileri sürüldü. Ancak dosyayı titizlikle inceleyen Yargıtay, izin tarihlerinin arasına toplam 4 gün hafta tatilinin (pazar günü) denk geldiğini saptadı.

Yüksek Mahkeme, işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni bulunmasından yola çıkarak, haftalık izinleri her hafta için bir gün olarak hesapladı. Kanun gereği bu 4 gün izinden sayılamayacağı için işçinin aslında 24 gün izin kullandığı, dolayısıyla henüz kullanmadığı 4 günlük bakiye yıllık ücretli izin alacağı olduğu kesinleşti.

İSPAT YÜKÜ ARTIK TAMAMEN İŞVERENDE

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararının gerekçesinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5 maddesine açıkça atıfta bulundu. Yasal sınırları net bir şekilde çizen mahkeme şu kuralları hatırlattı:

"Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. İşçinin yıllık izinlerini yasalara uygun ve eksiksiz bir şekilde kullandığını ispat etme yükümlülüğü tamamen işverene aittir."

Yüksek Mahkeme, izin hakkının yanmaması ve ürete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin feshinin şart olduğuna da özellikle dikkat çekti.

Bu tarihi karar sayesinde, yıllık izindeyken hafta sonu tatili de "yıllık izninden gidiyor" diye düşünen milyonlarca işçinin hakkı hukuki olarak koruma altına alınmış oldu.

Kaynak: NTV