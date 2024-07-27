Herkesin Mutfağından Eksik Etmediği Üründe Hasat Yüzde 50 Düştü! Fiyatlar Tavan Yapacak

40 kilo, 80 kilo rekoltenin alındığı tarlalar olduğuna dikkat çeken Kurtaran, şöyle devam etti:

"Bu da Çukurova ortalamasının 180 kilogramda kalacağını gösteriyor. Çiçek döneminde aşırı sıcak ayçiçeği çok etkiledi. Ani bir alt yapraklarda kuruma oldu ve bu da beraberinde ayçiçeği gelişimini engelledi.



Bir olumsuzluk da ayçiçeğin yağ oranında. Bu yıl kuraklık nedeniyle ayçiçeğinin yağ oranı da normalin altına düştü."