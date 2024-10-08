Herkesin Bayıla Bayıla Yediği Ünlü Dönercide Büyük Skandal! Küflü Küflü Yedirmişler

Uygun fiyatlı kampanyaları ile dikkat çeken döner zincirinin şubelerinde ciddi hijyen ihlalleri gerçekleşti. Denetimler sırasında küflenmiş soğuk hava depoları ve yanlış etiketlenmiş döner etleri tespit edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Herkesin Bayıla Bayıla Yediği Ünlü Dönercide Büyük Skandal! Küflü Küflü Yedirmişler - Resim: 1

Almanya'nın en büyük döner zincirlerinden biri olan Haus des Döners, genellikle uygun fiyatlı kampanyalar ve 1-cent teklifleriyle dikkat çekiyordu fakat bu kez, Düsseldorf ve Duisburg şubelerinde yapılan denetimlerde ortaya çıkan ciddi hijyen ihlalleri nedeniyle büyük bir skandalla gündeme geldi.

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Temmuz ayı sonunda Düsseldorf'taki Bolkerstraße'de yeni açılan şubede gıda denetçileri, büyük hijyen sorunları tespit etti. Lebensmitteltransparenz NRW adlı tüketici portalının bildirdiğine göre, şubede karşılaşılan başlıca hijyen problemleri şunlar:

Salataların kesildiği alanın küf kaplı olduğu ve salataların doğrudan küflü duvarla temas ettiği belirlendi.

Şubenin soğuk hava deposu büyük ölçüde küflenmişti.

Döner şişlerinin hasar görmüş ambalajlar içinde, kirli zemin üzerinde saklandığı tespit edildi.

Soğuk tutulması gereken ürünler, uygun sıcaklık koşullarında saklanmıyordu.

Kaynak: Haber Merkezi

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