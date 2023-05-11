Herkesi ilgilendiriyor: Ehliyet ve kimliklerde yeni dönem başlıyor

Şu anda yerli ve milli pasaport üretiyoruz. Birkaç ülkede darphane vasıtasıyla bunları hazırlamaya özellikle Kıbrıs Türk Devleti'nin, ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demiyorum Kıbrıs Türk Devleti diyorum Kıbrıs Türk Devleti'nde pasaportlarını biz üretiyoruz. Zannediyorum Libya hazırlıkları da bizden yapılıyor. Diğer Azerbaycan ile ilgili hazırlıklarımız da bizden yapılıyor. Artık akıllı pasaport, çipli pasaport ithal ederken, bugün akıllı pasaportu ihraç eden bir ülke konumuna geldik.