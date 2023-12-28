Herkesi ilgilendiren 5 yeni uygulama geliyor: 1 Ocak 2024'te başlıyor!

IMEI NUMARALARININ KAYIT DÜZENLEMESİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına ilişkin düzenleme de yılbaşında yürürlüğe girecek. Buna göre, ithal veya imal edilen ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI numaralarının kayıt işlemleri, ithalatçı veya imalatçı için tahsis edilen kullanıcı hesabıyla yapılacak. Bu hesabın oluşturulması talebi, temsile yetkili olan ve yetkisi sicil tasdiknamesinde belirtilen kişi tarafından BTK'nin sağladığı elektronik ortamda ve elektronik imzalı gerçekleştirilecek.