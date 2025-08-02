Herkes Onu Konuşuyor: Namaz Kılan İmam, Çocuğun Hayatını Böyle Kurtardı!

Çorum'da bir camide müezzinlik​​​​​​​ mahfilinden düşen çocuğu havada yakalayan imam, caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İmam Mustafa Uysal'ın refleksi sayesinde bir kazanın eşiğinden dönülürken, Uysal o anları anlattı.

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Çorum'da Gülabibey Mahallesi'ndeki Kışla Camisi'nde yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Camide görevli imam Mustafa Uysal, müezzinlik mahfilinde namaz kıldığı sırada arkadaşının çocuğunun düştüğünü fark etti. Namazı bırakarak düşen çocuğu havada bacağından yakalayan Uysal, çocuğun yaralanmasını engelledi. Uysal, küçük çocuğu başka bir yere götürdükten sonra tekrar namazını kıldı.

Uysal'ın düşen çocuğu yakalaması, caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Uysal, olay sonrası yaptığı açıklamada, namaz sırasında düşmekte olduğunu görünce çocuğu bir anlık refleksle bacağından yakaladığını söyledi.

'AYAĞININ YERDEN KALKTIĞINI HİSSETTİM'

Çocuğun bir imam arkadaşının oğlu olduğunu belirten imam, "Namazda cemaatten bir vatandaş beni ön tarafa davet etti ancak kalbi bir duygu ile namazı müezzinlik mahfilinde kılacağımı söyledim. Namaza durunca çocuk yanımıza geldi. Tam secdeye gittiğim anda çocuğun ayağının yerden kalktığını hissettim. Ani bir refleksle Rabb'imizin yardımı ile kurtarmış olduk" dedi.

Uysal, insanların bazen, "İbadet mi önce gelir can kurtarmak mı? O esnada namaz bozulur mu?" şeklinde düşünebildiğini anlatarak, "Bir kişi zarara uğrayacaksa o esnada namazı bozup müdahale etmek, o kişiyi kurtarmak lazım" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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