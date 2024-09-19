Herkes Limon Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve: Faydaları Saymakla Bitmiyor

Narenciye bahçelerinde limon ve portakal ağaçlarının arasında yetiştirilen ağaç kavunu, dayanıklılığı ve verimiyle dikkat çekiyor. Şahin, "Bu ağacın asıl verimi 15 yıl sonra başlıyor, ancak 12 yıldır ağaç kavunu yetiştirmemize rağmen veriminden çok memnunuz. Kilosunu 1 ila 3 TL arasında satıyoruz, ancak marketlerde fiyatlar 5 TL’ye kadar çıkıyor" dedi. Şahin, ağaç kavununun, portakal ağaçlarına kıyasla daha az iş gücü gerektirdiğini ve maliyetleri düşürdüğünü belirtti. "Bir ağaç kavunu ağacından aldığımız 150-200 kilo meyve, on portakal ağacından alınan ürünle eşdeğer" ifadelerini kullanan Şahin, gelecekte tamamen ağaç kavunu üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi.