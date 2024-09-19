Herkes Limon Sanıyor Ama Bambaşka Bir Meyve: Faydaları Saymakla Bitmiyor
Mersin'in Silifke ilçesinde üretilen ve görünümüyle limonu andıran ağaç kavunu, her geçen gün daha fazla ilgi gören bir meyve haline geliyor. Turunçgiller familyasında yer alan bu meyve, soğuğa dayanıklılığı ve ağırlığıyla dikkat çekiyor. Ağaç kavunu, özellikle üreticiler için alternatif bir ürün olarak öne çıkarken, faydaları ise saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Silifke’de deneme amaçlı ağaç kavunu yetiştiren çiftçi Bünyamin Şahin, bu meyvenin iç piyasada hızla popüler hale geldiğini belirtti. Şahin, "Ağaç kavunu, üç yaşına geldiğinde meyve vermeye başlıyor ve meyve ağırlığı 1 ila 4,5 kilo arasında değişiyor" dedi. Limon bahçelerinin kenarlarında yetiştirilen bu meyve, hem tadı hem de aromasıyla dikkat çekerken, üreticilerin de yüzünü güldürüyor.
Narenciye bahçelerinde limon ve portakal ağaçlarının arasında yetiştirilen ağaç kavunu, dayanıklılığı ve verimiyle dikkat çekiyor. Şahin, "Bu ağacın asıl verimi 15 yıl sonra başlıyor, ancak 12 yıldır ağaç kavunu yetiştirmemize rağmen veriminden çok memnunuz. Kilosunu 1 ila 3 TL arasında satıyoruz, ancak marketlerde fiyatlar 5 TL’ye kadar çıkıyor" dedi. Şahin, ağaç kavununun, portakal ağaçlarına kıyasla daha az iş gücü gerektirdiğini ve maliyetleri düşürdüğünü belirtti. "Bir ağaç kavunu ağacından aldığımız 150-200 kilo meyve, on portakal ağacından alınan ürünle eşdeğer" ifadelerini kullanan Şahin, gelecekte tamamen ağaç kavunu üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi.
Ağaç kavunu sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. Kolesterol ve şekeri düşürmeye yardımcı olurken, safrayı temizliyor ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Aynı zamanda kalp çarpıntısını gideriyor, baş ağrısını hafifletiyor ve sıtma gibi hastalıklara karşı etkili oluyor. Ağaç kavununun ya da yaprağının koklanması ise rahatlatıcı bir etki yaratıyor.