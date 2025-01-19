Herkes Deprem Oluyor Sandı, Asfalt Yol Yarıldı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Ana su hattında meydana gelen patlama sonrasında bir site içindeki evi su bastı, taş ve asfalt yığınları sitenin giriş kapısını kapladı.

Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dev çukur oluştuğu, tonlarca suyun boşa aktığı görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama sırasında park halindeki bir otomobildeki kişinin aracı hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA