Herkes Deprem Oluyor Sandı, Asfalt Yol Yarıldı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi’nde ana su isale hattında meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Patlama sonrasında asfalt yarıldı, yolda çukur oluştu.

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Muğla’nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Ana su hattında meydana gelen patlama sonrasında bir site içindeki evi su bastı, taş ve asfalt yığınları sitenin giriş kapısını kapladı.

Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dev çukur oluştuğu, tonlarca suyun boşa aktığı görüldü.

Herkes Deprem Oluyor Sandı, Asfalt Yol Yarıldı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 1

Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama sırasında park halindeki bir otomobildeki kişinin aracı hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Herkes Deprem Oluyor Sandı, Asfalt Yol Yarıldı, Gerçek Sonra Ortaya Çıktı - Resim : 2

Kaynak: İHA

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