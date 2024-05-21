Herkes Bunu Bekliyordu! Asgari ücret zammıyla ilgili flaş gelişme!

Şu anki asgari ücret miktarı 17.002 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu rakamın yeterli olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum pek de öyle değil. Özellikle büyük şehirlerde ev kira fiyatları ortalama olarak 12.000 TL civarında seyrediyor. Bu durumda, asgari ücretle geçinmek neredeyse imkansız hale geliyor.

Ancak, iyimser bir gelişme olarak asgari ücrete yapılacak zam ile şartlar biraz daha iyileşecek gibi görünüyor. Ancak, rahat bir yaşam için asgari ücretin en az 30.000 TL olması gerektiği düşünülüyor. Bu rakam tek bir kişinin yaşam masraflarını karşılamak için gereken tutar olarak hesaplanıyor.

Eğer bir aileyi de hesaba katarsak, durum daha da zorlaşıyor ve en az 70.000 TL'lik bir gelirin gerektiği düşünülüyor.

Temmuz ayında asgari ücret ne kadar olacak?

Hükümet, asgari ücrete zam yapılacağına dair söylentileri önceden reddetmişti. Ancak muhalefet bu duruma sert bir şekilde karşı çıktı. Muhalefet, asgari ücretin en az 25.000 TL olması gerektiğini belirterek ilgili kanun teklifini meclise sunacaklarını açıkladılar.

Eğer bu teklif kabul edilirse asgari ücret 25.000 TL olacak. Ancak, kanunun kabul edilmesi için mecliste çoğunluğun olması gerekiyor ve muhalefetin bu çoğunluğa sahip olmadığı biliniyor.

Ancak, eğer iktidar cephesinden de destek gelirse, o zaman asgari ücret önemli bir zam alabilir. Ancak, bu konuda bekleyip göreceğiz.