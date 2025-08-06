Herkes Bu Olayı Konuşuyor! Acile Getirilen Tavuk Herkesi Seferber Etti

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Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Fındıklı köyünde bir vatandaş, boğazına iğne kaçan bir tavuğunu iğne çıkarılamayınca, veterinerin yönlendirmesiyle tavuk daha donanımlı bir sağlık merkezine götürdü.

Burada çekilen röntgen sonucu, iğnenin boğazda sıkıştığı net şekilde görüldü. Ardından veteriner hekim Ahmet Kesecek tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle iğne çıkarılarak tavuk sağlığına kavuşturuldu.

'ŞİMDİ DURUMU İYİ'

Tavuğun sahibi Sedef Zorbacı, “İlk olarak Çamoluk’taki veterinere götürdüm, çok çabaladı ama başarılı olamadı. Röntgen önerildi, ben de tavukla birlikte hastaneye geldim. Neyse ki şimdi durumu iyi” dedi.

Kaynak: DHA-İHA