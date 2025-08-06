Herkes Bu Olayı Konuşuyor! Acile Getirilen Tavuk Herkesi Seferber Etti

Giresun’da yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Boğazına iğne kaçan tavuğunu veterinerin bir şey yapamaması durumunda acile getiren kadın, çok konuşuldu. Gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle iğne çıkarılarak tavuk sağlığına kavuşturuldu.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Fındıklı köyünde bir vatandaş, boğazına iğne kaçan bir tavuğunu iğne çıkarılamayınca, veterinerin yönlendirmesiyle tavuk daha donanımlı bir sağlık merkezine götürdü.

Herkes Bu Olayı Konuşuyor! Acile Getirilen Tavuk Herkesi Seferber Etti - Resim : 1

Burada çekilen röntgen sonucu, iğnenin boğazda sıkıştığı net şekilde görüldü. Ardından veteriner hekim Ahmet Kesecek tarafından gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle iğne çıkarılarak tavuk sağlığına kavuşturuldu.

Herkes Bu Olayı Konuşuyor! Acile Getirilen Tavuk Herkesi Seferber Etti - Resim : 2

'ŞİMDİ DURUMU İYİ'

Tavuğun sahibi Sedef Zorbacı, “İlk olarak Çamoluk’taki veterinere götürdüm, çok çabaladı ama başarılı olamadı. Röntgen önerildi, ben de tavukla birlikte hastaneye geldim. Neyse ki şimdi durumu iyi” dedi.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Giresun Tavuk
Son Güncelleme:
Bir Annenin İsyanı... Murat Çalık Yine Ailesine Gösterilmeden Cezaevine Sevk Edildi Murat Çalık Ailesine Gösterilmeden Cezaevine Sevk Edildi
'Başkomiser' Mıhyeddin'e İlişkin Yeni Detaylar... Bol Keseden Diploma Dağıtmış 'Başkomiser' Mıhyeddin'e İlişkin Yeni Detaylar... Bol Keseden Diploma Dağıtmış
Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı! Bakanlık Acilen Toplatma Kararı Aldı!
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor
ÇOK OKUNANLAR
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı: 'Kırılmayı Bekleyen Kol Armutlu-İmralı-Bandırma Koludur' Deprem Uzmanı Ahmet Ercan Üstüne Basa Basa Uyardı
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
SON DAKİKA EMEKLİ HABERİ: 1998-2018 Arası Sigorta Girişi Olanlara 3600 Günle Erken Emeklilik Fırsatı! İşte Tablo... Milyonlarca Kişiye Erken Emeklilik Fırsatı!
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor