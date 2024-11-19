Her Yer Beyaza Büründü: Muş'ta Kar Yağışı

Muş’ta dün gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkii beyaza büründü.

Muş’ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Üçevler grup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA