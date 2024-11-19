Her Yer Beyaza Büründü: Muş'ta Kar Yağışı
Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Dün gece saatlerinde etkisi arttıran sağanak yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Yüksek kesimler beyaza büründü.
Muş’ta dün gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkii beyaza büründü.
Muş’ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Üçevler grup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.
Kaynak: İHA