Her Yer Beyaza Büründü: Muş'ta Kar Yağışı

Muş'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Dün gece saatlerinde etkisi arttıran sağanak yüksek kesimlerde yerine kara bıraktı. Yüksek kesimler beyaza büründü.

Her Yer Beyaza Büründü: Muş'ta Kar Yağışı

Muş’ta dün gece saatlerinde etkisini attıran sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakırken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkii beyaza büründü.
Muş’ta etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken gece kardan kapanan Üçevler grup köy yolu ise ekipler tarafından ulaşıma açıldı.

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Kaynak: İHA

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