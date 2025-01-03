Her Ürün 100 Liraya Satıldı, İzdiham Çıktı
Düzce’de bir mağazanın açılışında izdiham çıktı. Her ürünün 100 liradan satıldığı dükkanda vatandaşlar birbirlerini ezdi.
Düzce şehir merkezinde ev ve mutfak malzemesi satılan mağazada, açılışa özel tüm ürünler 100 liradan satışa çıkarıldı. Ucuz ürün almak isteyen yüzlerce kişi, sabah erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi.
Bölge halkı, mağazanın kapısı açılır açılmaz içeri girmeye çalışırken, izdiham oluştu. Halk, bir anda mağazaya sığmayınca, görevliler içeriye sırayla aldı.
Mağazadaki ürünlerin büyük bölümünün kısa sürede tükendiği belirtildi.
Kaynak: DHA