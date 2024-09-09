Her Söylediği Gerçekleşen Canan Karatay Uyardı: İşte 2025 Yılında Görülecek Felaket

Beslenme üzerine yaptığı yorumlar ile tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, 2025 yılında küresel bir felaketin kapıda olduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu. Karatay, "Bütün herkes bunu bekliyor ve dünyayı etkisi altına alacak, hazırlığa başlayın" ifadelerini kullandı.

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Her Söylediği Gerçekleşen Canan Karatay Uyardı: İşte 2025 Yılında Görülecek Felaket - Resim: 1

Alışılagelmişin dışındaki beslenme tavsiyeleri ile sık sık tartışma konusu haline gelen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, milyonlarca takipçisini korkutan uyarılarda bulundu.

Son günlerde başta Ege ve Akdeniz bölgesi olmak üzere yoğun şekilde kesilen zeytin ağaçlarına dikkat çeken Karatay, zeytin ağaçlarının hayatımızda önemli bir rol oynadığını belirterek, bu durumun 2025 yılında yaşanması muhtemel felaketle daha iyi anlaşılacağını aktardı.

"2025 YILINDA BÜYÜK BİR KITLIK BAŞLAYACAK"

Karatay, 2025'te dünyayı etkisi altına alacak büyük bir kıtlığın başlayacağını söyleyerek, "Bütün herkes buna hazırlık yapıyor. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok meşakkatli ağaçlar, çok güçlü ağaçlar. Her türlü susuzluğa, soğuğa, taşa, toprağa, sıkıntıya direnen ağaçlardır. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaklar. Zeytin meyvesi ve yağı çok önemli. Lütfen zeytin ağaçlarının yok olmasına izin vermesinler.” dedi.

Karatay, Türkiye'de faaliyet yürüten maden şirketlerinin çalışmalarına ilişkin iktidara çağrıda bulunarak, maden ocaklarının farklı bölgelere de kurulabileceğini ancak zeytin ağaçlarının her coğrafyada yetişemeyeceğini savundu. Uzman isim, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanacak gerginlikle yeni bir sürecin başlayacağını belirterek, uyarılarına şu şekilde devam etti.

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