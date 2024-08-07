Her Şey Marketten Meyve Suyu Almaya Gitmesiyle Başladı: Milyonlarca Dolar Kazandı

Biletlerle birlikte eve dönen adam, bir süre boyunca bu biletleri cebinde unuttu ve hayatına devam etti. Ertesi sabah sonuçların açıklandığını öğrenince biletini kontrol etti ve hayatının en büyük şokunu yaşadı.



Marketten iade edilen meyve suyunun parasıyla aldığı biletlerden birine, 315 milyon dolarlık büyük ikramiye çıkmıştı.



PARAYI ÇOCUKLARININ HAYATI İÇİN KULLANACAK



Düzenlenen basın toplantısında konuşan iki çocuk babası, önceliğinin parayı o zamanlar 20 ve 17 yaşlarında olan çocuklarının eğitimini desteklemek için kullanmak olduğunu belirtti.

Daily Star'ın aktardığına göre Tayeb, eşi ve kendisi için abartılı bir harcama yapmak istemediğini dile getirse de çok daha fazla meyve suyu alacağını belirterek, "Artık portakal suyuna bayılıyorum." diye güldü.