Her Şey Marketten Meyve Suyu Almaya Gitmesiyle Başladı: Milyonlarca Dolar Kazandı
ABD'de yaşayan Tayeb Souami, bir süpermarketten aldığı 5 dolarlık meyve suyu ile eve gitti. Eşinin meyve suyunu çok pahalı bulmasının ardından markete geri dönen şanslı adam, meyve suyunu iade ettiği sırada market reyonunda milli piyango bileti satıldığını gördü. İadeden aldığı para ile piyango biletini satın alan Souami, 315 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Hayatın yüzünüze ne zaman güleceğini bilemezsiniz...
ABD'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Tayeb Souami, marketten 5 dolara aldığı portakal suyunu, eşinin çok pahalı bulması üzerine iade etmeye karar verdi. 5 doların dahi pahalı bulunduğu bir ekonomik ortamda yaşayan ve önemli geçim sıkıntısı çeken Souami, markete döndüğünde kendisini dolar milyoneri yapacak yolculuğa başlamıştı.
TESADÜF ESERİ ALDIĞI BİLETLE 315 MİLYON DOLAR KAZANDI
Süpermarkette 5 dolarlık meyve suyunu iade etmesinin ardından, kasada satılan milli piyango biletleriyle ilgilenen Souami, buradan iki adet bilet satın aldı.
Biletlerle birlikte eve dönen adam, bir süre boyunca bu biletleri cebinde unuttu ve hayatına devam etti. Ertesi sabah sonuçların açıklandığını öğrenince biletini kontrol etti ve hayatının en büyük şokunu yaşadı.
Marketten iade edilen meyve suyunun parasıyla aldığı biletlerden birine, 315 milyon dolarlık büyük ikramiye çıkmıştı.
PARAYI ÇOCUKLARININ HAYATI İÇİN KULLANACAK
Düzenlenen basın toplantısında konuşan iki çocuk babası, önceliğinin parayı o zamanlar 20 ve 17 yaşlarında olan çocuklarının eğitimini desteklemek için kullanmak olduğunu belirtti.
Daily Star'ın aktardığına göre Tayeb, eşi ve kendisi için abartılı bir harcama yapmak istemediğini dile getirse de çok daha fazla meyve suyu alacağını belirterek, "Artık portakal suyuna bayılıyorum." diye güldü.