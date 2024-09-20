Her Şey Karısının Ayakkabılarını Kunduracıya Götürmesiyle Başladı, Geriye 5 Kuruş Parası Kalmadı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde esnaf olan Kerim M., iddiaya göre borç isteyerek veya kazanç vaadederek çevresindeki insanların banka hesaplarını ve kredi kartlarını kullanarak para topladı. 3 arkadaşının 3,5 milyon TL dolandırılığını iddia ederek şikayetçi olmasıyla hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatılan Kerim D., 'ucuza altın alacağız' söylemiyle veya borç isteyerek para topladığı kişi sayısı ve meblağ henüz belirlenemedi. Alacaklıların sıkıştırmaya başladığı Kerim D.'nin kentten ayrıldığı öne sürüldü. Dolandırıcılık iddiasıyla başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

15 MİLYON LİRAYA YAKIN VURGUN YAPTI

Mağdurlar, Kerim M.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, şikayetçi oldu. Kerim M., ifadesi verdikten sonra serbest bırakıldı. Kerim M.'nin, mağdurlardan toplam 3,5 milyon TL dolandırdığı öne sürülüyor.

DOLANDIRAN E.D.'NİN FİLM GİBİ HİKAYESİ



Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde esnaf olan Kerim M., iddiaya göre borç isteyerek veya kazanç vaadederek çevresindeki insanların banka hesaplarını ve kredi kartlarını kullanarak para topladı. Bu paralardan yaklaşık 3,5 milyon TL'si de E.D.'ye ait.