Her Şey Evine Gelen Kargoyu Almasıyla Başladı: 50 Yıllık Evinin Tapusunu Kaybetti
Mardin Midyat'ta bir kişinin evine gelen yardım kolisini teslim aldığına dair attığı imza, 6 milyon 300 bin TL borçlanmasına neden oldu. Yaşanan olay, geçtiğimiz yıllarda evine gelen hediye çaydanlık kargosuna imza atan ve tapusunu kaybeden 75 yaşındaki Mehmet Kaya'yı akıllara getirirken, uzmanlar peş peşe önemli uyarılarda bulundu.
Mardin’in Midyat ilçesinde tek başına yaşayan Süryani Amoniel Üneşi, evine gelen yardım kolisine attığı imza ile milyonlarca liralık bir borcun altına girdi. M.D. isimli şahıs, bir binbaşının 100 yardım kolisi dağıttığını ve Üneşi’ye de son koliyi getirdiklerini söyledi. İhtiyacı olmadığını belirtmesine rağmen Üneşi, ısrar üzerine koliyi aldı. Yardım kolisini teslim aldığına ilişkin bir belgeye imza atan Amoniel Üneşi, 17 Temmuz’da gelen tebligat aracılığıyla 182 bin Euro borçlandığını öğrendi.
KARGOYU ALDI, 50 YILLIK TAPUSUNU KAYBETTİ
Eve gelen kargolara atılan imzaların çok tehlikeli olduğu belirtilirken, yaşanan olay akıllara geçtiğimiz yıllarda basına düşen çaydanlık hikayesini getirdi. Ümraniye’de yaşayan Mehmet Kaya, internet üzerinden evini satışa vermiş ve bir kişi, evi almak istediğini söyleyerek kendisiyle iletişime geçmişti. Satış işlemleri öncesinde eve gönderilen hediye çaydanlık, Kaya'nın 50 yıldır oturduğu evin tapusunu kaybetmesine neden oldu.