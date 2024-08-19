Her Şey Evine Gelen Kargoyu Almasıyla Başladı: 50 Yıllık Evinin Tapusunu Kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde tek başına yaşayan Süryani Amoniel Üneşi, evine gelen yardım kolisine attığı imza ile milyonlarca liralık bir borcun altına girdi. M.D. isimli şahıs, bir binbaşının 100 yardım kolisi dağıttığını ve Üneşi’ye de son koliyi getirdiklerini söyledi. İhtiyacı olmadığını belirtmesine rağmen Üneşi, ısrar üzerine koliyi aldı. Yardım kolisini teslim aldığına ilişkin bir belgeye imza atan Amoniel Üneşi, 17 Temmuz’da gelen tebligat aracılığıyla 182 bin Euro borçlandığını öğrendi.



KARGOYU ALDI, 50 YILLIK TAPUSUNU KAYBETTİ



Eve gelen kargolara atılan imzaların çok tehlikeli olduğu belirtilirken, yaşanan olay akıllara geçtiğimiz yıllarda basına düşen çaydanlık hikayesini getirdi. Ümraniye’de yaşayan Mehmet Kaya, internet üzerinden evini satışa vermiş ve bir kişi, evi almak istediğini söyleyerek kendisiyle iletişime geçmişti. Satış işlemleri öncesinde eve gönderilen hediye çaydanlık, Kaya'nın 50 yıldır oturduğu evin tapusunu kaybetmesine neden oldu.