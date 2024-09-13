Her Mevsim Yetişiyor, Aynı Yıl Hasat Veriyor! Bu Meyvenin Ağacını Diken Paraya Para Demiyor
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan bankacı Yunus Göç, emekli olduktan sonra bahçe işleriyle uğraşmaya başladı. 4 mevsim ürün hasadı yaparak hem hobi edinen Göç, aynı zamanda bütçesine de büyük katkı sağlıyor.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç, emekli olduktan sonra tarım ve bahçe işlerine yöneldi.
Kendi gelir kaynağını oluşturan Göç, 4 mevsim ürün hasadı yaparak hem hobisini sürdürüyor hem de bütçesine katkı sağlıyor.
Burhaniye ilçesinde işletmeci olarak faaliyet gösteren Yunus Göç, kendi elleriyle ektiği meyve fidanlarını büyüterek üretimine devam ediyor.
Meyve fidanlarını saksılarda yetiştirebilmenin mümkün olduğunu ifade eden Göç, aynı yıl içinde meyve alabilmenin avantajını vurguluyor.
Burhaniye'de ürettiği fıstıkçamı fidanları ile tanınan Göç, meyve fidanlarını da özenle tek tek saksılara dikerek ilgi çekiyor.
Bankacılık kariyerinden emekli olduktan sonra tarım ve bahçe işlerine yönelen Yunus Göç, bu tutkusuyla meyve ağaçlarını saksılarda yetiştirmenin keyfini sürüyor.
Bugüne kadar fıstıkçamı fidanlarını saksılarda satışa sunduklarını ifade eden Göç, saksılara kayısı, kiraz hatta elma fidanları da ektiklerini söyledi.
Ağaçları her mevsim dikmenin mümkün olduğunu vurgulayan Göç, dikildiği yılda meyve verdiğini belirtti.