Her Markette Bulunan Ünlü Yağ Markasında Zehirli Madde Tespit Edildi! Tüm Marketlerden Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları halka duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın son olarak yaptığı duyuruda dev yağ markasında "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" bulunduğu açıklandı.

İşte zehirli madde tespit edilen firma...

Kaynak: Haber Merkezi