Her Markette Bulunan Ünlü Yağ Markasında Zehirli Madde Tespit Edildi! Tüm Marketlerden Toplatılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ederken, ünlü yağ firmasında zahirli madde olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Her Markette Bulunan Ünlü Yağ Markasında Zehirli Madde Tespit Edildi! Tüm Marketlerden Toplatılıyor - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde sahtekarlık yapan markaların anlık olarak vatandaşlara açıklandığı yeni bir web sitesini açtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün başlatacağı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaları halka duyurmaya devam ediyor. Bakanlığın son olarak yaptığı duyuruda dev yağ markasında "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" bulunduğu açıklandı.

İşte zehirli madde tespit edilen firma...

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
Etiketler
Market Tarım ve Orman Bakanlığı
Sarıkamış'ta 2 bin 500 Rakımda Hasat Zamanı: Kendiliğinden Yetişiyor Tam C Vitamini Deposu Sarıkamış'ta 2 bin 500 Rakımda Hasat Zamanı: Kendiliğinden Yetişiyor Tam C Vitamini Deposu
Kimsenin Beğenmediği Bu Eski Tabaklara Antikacılar Para Basıyor: Her Evde Bulunuyordu Kimsenin Beğenmediği Bu Eski Tabaklara Antikacılar Para Basıyor: Her Evde Bulunuyordu
3 Liraya Bile Alıcı Bulanamadı! Eskişehir'de Hasat Yarıda Kaldı, Çiftçiler Kan Ağlıyor 3 Liraya Bile Alıcı Bulanamadı! Eskişehir'de Hasat Yarıda Kaldı, Çiftçiler Kan Ağlıyor
Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu Kiralık Araca Kesilen Trafik Cezası Artık Bu Şekilde Ödenecek: Yargıtay Son Noktayı koydu
Kış Saati Uygulaması İçin Meclis Düğmeye Bastı: 19 Gün Sonra Saatler 1 Saat Geri Alınacak Kış Saati Uygulaması İçin Meclis Düğmeye Bastı: 19 Gün Sonra Saatler 1 Saat Geri Alınacak
İnternetten Yemek Siparişi Verenler Dikkat: Artık O Belge Zorunlu Olacak İnternetten Yemek Siparişi Verenler Dikkat: Artık O Belge Zorunlu Olacak
Salı Günü Yürürlüğe Girecek: Toplu Taşımada Yeni Dönem Salı Günü Yürürlüğe Girecek: Toplu Taşımada Yeni Dönem
Erdoğan İmzaladı: Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 Bin 690 Personel Alınacak! Ayrıntılar Belli Oldu Erdoğan İmzaladı: Jandarma Genel Komutanlığı'na 9 Bin 690 Personel Alınacak! Ayrıntılar Belli Oldu
Ünlü Döviz Kralının Eşi Babasını Mahkemeye Verdi Döviz Kralının Eşi Babasını Mahkemeye Verdi
Ehliyet Düzenlemesinde Yeni Sistem! 1 Günü Bile Geçirenin Ehliyeti İptal Olacak Ehliyet Düzenlemesinde Yeni Sistem! 1 Günü Bile Geçirenin Ehliyeti İptal Olacak
Hatay'da Susuz Hasat Başladı: Bir Damla Su Gerekmiyor Masrafsız Rekor Verimi Var Hatay'da Susuz Hasat Başladı: Bir Damla Su Gerekmiyor Masrafsız Rekor Verimi Var
Koruma Altında Tutuluyor... Aman Dikkat! 380 Bin Lira Cezası Var Aman Dikkat! 380 Bin Lira Cezası Var