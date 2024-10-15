Her Ağaçtan Yılda 7 Kez Hasat Yapılıyor: Rekor Meyve Veriyor, Bu İşe Giren Çok Kazanacak

80 HANELİK KÖYDEN 40 HANESİ ÜRETİYOR

Osmancık Mahallesi Muhtarı Uysal Özcan ise, incirin hem iç piyasa hem de ihracata sunulduğunu aktararak, “Fiyatlar istediğimiz gibi olmasa da rekoltemiz oldukça iyi. 80 hanenin bulunduğu bir köyde yaklaşık 40 hane geçimini bu üründen sağlıyor. Olgun meyvelerimizi iç piyasaya, olgunlaşmadan topladıklarımızı ise dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Ürünlerimizi satmakta sıkıntı yaşamıyoruz; satıcılar doğrudan köyümüze gelerek meyvelerimizi alıyor” ifadelerini kullandı.