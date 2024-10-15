Her Ağaçtan Yılda 7 Kez Hasat Yapılıyor: Rekor Meyve Veriyor, Bu İşe Giren Çok Kazanacak
Ege Bölgesi'nin Manisa iline bağlı Turgutlu ilçesinde yetişen "yediveren inciri" meyvesinin hasadı başladı. Bu özel incir çeşidi, yıl içinde bir ağaçtan yedi kez meyve verdiği için dikkat çekiyor. Köylüler, bu yıl elde edilen mahsulden memnun olduklarını ifade ediyor.
Kaynak: AA
Son dönemde, birçok yerel çiftçi bu üründen gelir elde etmeye başladı. Irlamaz, Yayla, Bozkır, Avşar, Osmancık, Dalbahçe ve Kurudere mahallelerinde yetişen yediveren incirinin bu yılki rekoltesinin yüksek olduğu bildirildi.
YILLIK 5 BİN TON ÜRETİM
Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu incir çeşidi yılda yedi kez hasat ediliyor. 600 ila 800 dekar arazide yıllık ortalama 5 bin ton incir üretimi yapıyoruz” dedi.
80 HANELİK KÖYDEN 40 HANESİ ÜRETİYOR
Osmancık Mahallesi Muhtarı Uysal Özcan ise, incirin hem iç piyasa hem de ihracata sunulduğunu aktararak, “Fiyatlar istediğimiz gibi olmasa da rekoltemiz oldukça iyi. 80 hanenin bulunduğu bir köyde yaklaşık 40 hane geçimini bu üründen sağlıyor. Olgun meyvelerimizi iç piyasaya, olgunlaşmadan topladıklarımızı ise dünyanın dört bir yanına gönderiyoruz. Ürünlerimizi satmakta sıkıntı yaşamıyoruz; satıcılar doğrudan köyümüze gelerek meyvelerimizi alıyor” ifadelerini kullandı.
İncir tüccarı Memduh Karazeybek, Turgutlu’nun incirine olan talebin yoğun olduğunu belirterek, “Olgun olanları ağırlıklı olarak turizm bölgeleri ve otellere, ham olanlarını ise ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderiyoruz” dedi.