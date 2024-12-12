Hepsi 20 Bin Yıllık! Dört Mevsim Yaşanan İlde Şaşırtan Manzara

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan, yaz aylarında turistlerin akın ettiği Cennet ve Cehennem Vadisi, tamamen karla kapandı. Yılın 12 ayı boyunca 4 mevsimi yaşayan Cennet ve Cehennem Vadisi kış aylarında da doğaseverlerin uğrak mekanı olmaya devam etti. İçindeki derelerin de buz tuttuğu vadide, 20 bin yıllık buzullar dikkat çekti.

“DERELER BUZ TUTTU”

Bölgede fotoğraf çekimi yapan ziyaretçilerden Ahmet Güldal, şunları söyledi: Bu hafta rotamız Hakkari ve Yüksekova arasında yer alan Cennet ve Cehennem Vadisi oldu. 4 mevsimi yaşayan vadi, kışın gelmesiyle tamamen karla kaplanırken, içinden geçen dereler ise buz tuttu. Ben o güzellikleri tek tek kayıt altına aldım. Burası her şekliyle insanı cezp ediyor.

Kaynak: İHA