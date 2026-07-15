Hemşire Kıyafetiyle Bebek Kaçırmaya Çalıştığı İddia Edilen Şüpheli Adliyede

Şanlıurfa’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire kıyafeti giyerek bebek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan servisinde meydana geldi. H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi. Yenidoğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı.

Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti Deniz Baykal'ın Eşi Olcay Baykal Hayatını Kaybetti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Bursa'da Çıkan Yangın Balıkesir'e Sıçradı Bursa'da Çıkan Yangın Balıkesir'e Sıçradı
ÇOK OKUNANLAR
Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu' Haluk Levent'in Eski Şoföründen Çarpıcı İfade: 'Talimatlar WhatsApp'tan Geliyordu'
CHP Yol Ayrımında mı? Özgür Özel 'Yeni Parti' İçin İlk Kez Tarih Verdi: Temmuz Bitimi, Ağustos Başlangıcı... Özgür Özel 'Yeni Parti' İçin İlk Kez Tarih Verdi
Memleket Yolunda Korkunç Kaza: Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti Gurbetçi Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usulsüzlük...' Ahbap Soruşturmasında Gözaltına Alınan Haluk Levent'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Yolsuzluk Değil, Usuls
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner Dahil 24 Kişi Tutuklandı