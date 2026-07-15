Hemşire Kıyafetiyle Bebek Kaçırmaya Çalıştığı İddia Edilen Şüpheli Adliyede

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Olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenidoğan servisinde meydana geldi. H.İ.Ö. isimli kadın, hemşire kıyafeti giyerek hastaneye girdi. Yenidoğan servisine gelen H.İ.Ö. bir bebeği kucağına alarak servisten çıkarmaya çalıştı.

Durumu fark eden görevli hemşirelerin müdahalesi üzerine paniğe kapılan kadın, kucağındaki bebeği bırakarak hastaneden kaçtı. Olayın ardından hastane personeli tarafından kısa süreli kovalamaca yaşanırken, şüpheli izini kaybettirdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli H.İ.Ö. gözaltına alındı. H.İ.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA