Hem Ege Hem Doğu Sallandı: Çanakkale ve Diyarbakır'da Deprem

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Günün ilk hareketliliği saat 14.01'de Ege Denizi'nde yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 34.80 kilometre uzaklıkta gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

Yerin 13.38 kilometre derinliğinde oluşan bu deprem, Çanakkale çevre kıyı şeridinde ve yakın adalarda hissedildi.

BİR SAAT SONRA DOĞU SALLANDI

Ege’deki sarsıntının ardından saat 14.41'de bu kez Diyarbakır'dan deprem haberi geldi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu sarsıntının derinliği ise yerin 13.09 kilometre altı olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi