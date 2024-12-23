Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Tören

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki pistten havalandıktan hemen sonra hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Hayatını kaybeden sorumlu pilot Tamer Gönül (55), pilot Bayram Çiçek (53), doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal'ın (34) Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanmasının ardından, naaşları dün Antalya'ya getirildi.

Bugün, kazada hayatını kaybedenler için Antalya'da tören gerçekleştirildi.

TABUTLAR TÜRK BAYRAĞINA SARILDI

Türk bayrağına sarılı cenazeler, tören için Antalya Ağız ve Diş Hastanesi yanındaki helikopter acil iniş pistine getirildi. Burada düzenlenen törende, sağlık çalışanlarının öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılan aileleri, gözyaşı döktü.

Kaynak: AA-DHA