Helikopter Faciasında Ölen Sağlıkçı Daha Önce Hava Şartlarına Dikkat Çekmiş: Bakmadan Çıktığımız Oluyor

Muğla’daki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybeden ATT Personeli Selçuk Saykal’ın görevin zorluklarını anlattığı görüntüleri ortaya çıktı. Saykal'ın, "Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz" dediği görüldü.

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Muğla’nın Menteşe ilçesinde Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans helikopter, kalkış sırasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter binanın yanındaki boş alana düştü.

Helikopter Faciasında Ölen Sağlıkçı Daha Önce Hava Şartlarına Dikkat Çekmiş: Bakmadan Çıktığımız Oluyor - Resim : 1

4 CAN KAYBI!

Antalya’ya gelmek üzere havalandığı sırada düşen ambulans helikopterde bulunan Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal hayatını kaybetti.

Helikopter Faciasında Ölen Sağlıkçı Daha Önce Hava Şartlarına Dikkat Çekmiş: Bakmadan Çıktığımız Oluyor - Resim : 2

SON GÖRÜNTÜLERİ

ATT Personeli Selçuk Saykal’ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir röportajda görevin zorluklarından bahsederken hava şartlarındaki değişkenliğe dikkat çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

Saykal’ın geçtiğimiz yıl 24 Haziran tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde hizmet veren ambulans helikopterlerin çalışmalarıyla ilgili hazırlanan haberde, 10 yıldır ambulans helikopterde ATT olarak görev yaptığını söylemişti.

Saykal'ın ekip arkadaşlarıyla birlikte göreve çıkışları, hastaya müdahale ve hava ambulansına alınmasının görüntülere yansıdığı haberde Saykal, röportajında görevin zorlukları sorulduğunda hava şartlarına dikkati çekmişti.

Helikopter Faciasında Ölen Sağlıkçı Daha Önce Hava Şartlarına Dikkat Çekmiş: Bakmadan Çıktığımız Oluyor - Resim : 3

'HAVAYI DEĞERLENDİREMEDİĞİMİZ OLUYOR'

Aldıkları eğitimin her şartta görevlerinin yapabilmesine imkan sağladığını anlatan Saykal şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hava durumu ortada olunca kötü veya iyi değerlendiremediğimiz zaman çıkmak durumunda kaldığımız vakalar oluyor, yılların tecrübesi ile hastalarımıza müdahale ediyoruz. Hastalar ya da hasta yakınlarında hava korkusu yaşayanları ikna etmeye çalışıyoruz, bilinci açık hastalarımıza helikoptere binmeden bilgi veriyoruz, burada ses olduğu için biraz zorlanıyoruz.

Helikopter Faciasında Ölen Sağlıkçı Daha Önce Hava Şartlarına Dikkat Çekmiş: Bakmadan Çıktığımız Oluyor - Resim : 4

Onun dışında çok zorluk yaşamıyoruz. Kalp krizi ya da trafik kazası yapan travmalı hastalarda havada müdahale etmemiz gereken durumlar oluyor, onlara müdahalemizi yapıyoruz. Kalbi durup hayata döndürdüğümüz çok sayıda hasta oldu. Her türlü ekipmanımız var. Aldığımız eğitimler de her türlü müdahaleyi yapmamıza imkan veriyor. Hastalarımıza en iyi şekilde müdahale ediyoruz.”

Helikopter Faciasında Ölen Sağlıkçı Daha Önce Hava Şartlarına Dikkat Çekmiş: Bakmadan Çıktığımız Oluyor - Resim : 5

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Kaynak: İHA

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